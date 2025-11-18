Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt am 05.12.2025 herzlich zum Konzert mit Lukas Oscar ein. Der österreichische Singer-Songwriter präsentiert sein gefeiertes Debütalbum „The Fun Never Ends!“ und verbindet dabei modernen Pop mit persönlichem Songwriting und emotionaler Tiefe.

Lukas Oscar, der 1994 in der Steiermark geborene Musiker mit philippinischen Wurzeln, lebt und arbeitet mittlerweile in Wien. Seit seinem Durchbruch mit der EP „Colors Of A VOID“ (2022) hat sich der Künstler als eine der spannendsten Stimmen der österreichischen Indie/Pop-Szene etabliert. Sein aktuelles Album „The Fun Never Ends!“ erschien im Oktober 2024 und wurde von Kritiker:innen als „bemerkenswertes Debüt“ und „Statement und Promise zugleich“ gelobt.

Musikalisch bewegt sich Lukas Oscar zwischen emotionalem Bedroom Pop, Indie und zeitgenössischem Songwriting. Seine melancholische, sanfte Falsettstimme trifft auf verzerrte Bässe, helle Synths und eingängige Hooks. Thematisch verarbeitet er in seinen Songs ungeschönt die ganze Bandbreite emotionaler Erfahrungen – von Euphorie bis Melancholie, Selbstreflexion und Identitätsfindung.

Mit Auftritten beim Popfest Wien, ESNS Festival und einer wachsenden internationalen Fanbase hat sich Lukas Oscar einen Namen gemacht. Seine Singles „Bloodhound“ schafften es in die FM4 Jahrescharts 2023, und das Musikvideo zu „Painted Pain“ wurde bei den Vienna Shorts 2023 ausgezeichnet.

Die von der ehrenamtlichen Konzertgruppe des OKH kuratierte Veranstaltung bringt ihn nun direkt nach Vöcklabruck. Das Konzert beginnt um 20:30 Uhr, Einlass ist um 19:30 Uhr. Der Eintritt beträgt 18 Euro im Vorverkauf, 21 Euro an der Abendkassa bzw. 12 Euro für Jugendliche bis 18 Jahre.

Weitere Infos, Tickets und Ermäßigungen: www.okh.or.at/programm