Die Turnermusi vom Turnverein Gmunden 1861 unternimmt jedes Jahr einen musikalischen Ausflug. In diesem Jahr war das Ziel in Bayern das Miesbacherland. Ende Oktober führte die Busfahrt zum ersten Stopp nach Valley. Dort befindet sich ein einzigartiges Museum mit einer außergewöhnlichen Sammlung von Orgeln. Es gilt als der Welt größte Orgelsammlung mit 60 Orgeln, von denen fast 30 Orgeln bespielbar sind. In einer sehr persönlichen Führung wurden die Teilnehmer über die Konstruktion der Orgeln informiert und darüber hinaus begeisterte Dr. Sixtus Lampl, ehem. Oberkonservator am Bayr. Landesamt für Denkmalpflege, die Turnermusiker mit Variationen an den Orgeln. In der akustisch hervorragenden Zollingerhalle bedankte sich die Besuchergruppe mit einem Pfiff mit den Seitelpfeifern und einem mehrstimmigen Jodler.

Von der Unterkunft in Kreuth aus, wurde eine Wanderung in das Wildbad Kreuth und in die Wolfsschlucht unternommen und am Abend fleißig musiziert. Begleitet von einer wunderschönen herbstlichen Landschaft, die allen vorher unbekannt war.