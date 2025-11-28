Vöcklabruck. Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt am 14.12.2025 zur Philosophischen Matinée der Reihe „Auf ein Wort“ ein. Unter der Leitung von Danièle Hollick steht diesmal das Thema „Zeit. Über das Leben im Moment“ im Mittelpunkt.

Die Matinée widmet sich einer Gegenwart, die von Beschleunigung und ständiger Verfügbarkeit geprägt ist. Während der Wunsch nach Achtsamkeit oft formuliert wird, bleibt unklar, wie Gegenwärtigkeit gelingen kann, wenn Zeit zugleich drängt und begrenzt ist. Das Gespräch führt in Grundfragen menschlicher Zeitlichkeit ein und eröffnet Raum, über Alltagserfahrungen, philosophische Perspektiven und historische Positionen nachzudenken.

Die Veranstaltung vermittelt Hintergründe und Anekdoten aus der Philosophiegeschichte und wird moderiert. Sie richtet sich an alle, die Argumente prüfen, Perspektiven wechseln und eigene Annahmen hinterfragen möchten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wer möchte, bringt sich ein. Wer lieber nur zuhört, ist genauso willkommen.

Die Philosophische Matinée beginnt um 10:00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos: www.okh.or.at/programm