Drei Feuerwehren standen am Freitagabend bei einem Brand bei einem Tischlereibetrieb in Scharnstein im Einsatz.

Die Feuerwehr wurde am Abend zu einer Brandmeldeauslösung bei einem Unternehmen alarmiert. Ein Brandmelder schlug an, nachdem es im Außenbereich des Gebäudes zu einem Brand gekommen ist, der auf das Gebäude überzugreifen drohte. Die Feuerwehr löste daraufhin Alarmstufe 1 aus, woraufhin drei Feuerwehren, Rettung und Polizei im Einsatz standen.

Der Brand konnte zum Glück noch rechtzeitig unter Kontrolle gebracht werden, bevor vermutlich weitaus größerer Schaden entstanden wäre.

Mittels Drehleiter wurde auch der Bereich des Daches anschließend noch umfassend kontrolliert. Verletzt wurde niemand.

Quelle: laumat/Matthias Lauber