SCHARNSTEIN. Im Rahmen ihres traditionellen Klausur-Wochenendes hat sich die ÖVP Scharnstein intensiv mit den zentralen Zukunftsfragen der Gemeinde auseinandergesetzt. Seit vielen Jahren wird diese Klausur im Berggasthof Zottensberg abgehalten, der sich als fixer Ort für konzentrierte Arbeitsgespräche und strategische Weichenstellungen etabliert hat.

In konstruktiver Arbeitsatmosphäre wurden Schwerpunkte und konkrete Ansätze für die weitere Entwicklung Scharnsteins erarbeitet. Im Mittelpunkt der Beratungen standen dabei insbesondere die Themen Kinderbetreuung, leistbares Wohnen, nachhaltige Entwicklung, Wirtschaft sowie das Zusammenleben in der Gemeinde. Ziel der Klausur war es, klare Prioritäten zu setzen und realistische, umsetzbare Lösungen für die kommenden Jahre zu entwickeln.

Bürgermeister und Parteiobmann Rudolf Raffelsberger betont:

„Wir stehen für Verantwortung statt Schlagworte. Unsere Politik soll ehrlich, faktenbasiert und so gestaltet sein, dass am Ende zählt, was tatsächlich umgesetzt wird und den Menschen in Scharnstein zugutekommt.“

Die ÖVP Scharnstein versteht sich dabei als bodenständige und lösungsorientierte Kraft, die nahe bei den Menschen ist und ihre Anliegen ernst nimmt. Die bei der Klausur erarbeiteten Inhalte sollen nun schrittweise in die politische Arbeit auf Gemeindeebene einfließen.