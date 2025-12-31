Mittwoch kam es am späten Vormittag in Altmünster zu einem schweren Unfall bei Forstarbeiten. Ein 37-jähriger Mann wurde von fallenden Baumteilen getroffen und schwer verletzt.

Holzschlägerung im eigenen Wald

Am 31. Dezember 2025 gegen 11:45 Uhr war ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden gemeinsam mit seinem 61-jährigen Vater mit Holzschlägerungsarbeiten im eigenen Wald im Gemeindegebiet von Altmünster beschäftigt. Der Sohn führte die Fällarbeiten an einer dürren Fichte alleine mit einer Kettensäge durch.

Baum fällt nicht wie geplant

Beim Fällen stürzte die Fichte nicht in die vorgesehene Richtung. In der Folge wurde der 37-Jährige von herabfallenden Teilen des Stammes getroffen und dabei schwer verletzt.

Rettungskräfte rasch alarmiert

Der Vater konnte den Unfall lediglich akustisch wahrnehmen, setzte jedoch umgehend die Rettungskette in Gang. Den beiden Waldarbeitern gelang es, aus eigener Kraft bis zu einer nahegelegenen Forststraße abzusteigen.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Dort übernahmen bereits eingetroffene Einsatzkräfte des Roten Kreuzes sowie das Notarztteam die Versorgung des Schwerverletzten. Der 37-Jährige wurde anschließend mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 10“ in das Klinikum Wels-Grieskirchen, Standort Wels, geflogen.

Quelle LPD OÖ