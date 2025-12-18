Auf der Seebühne in Altmünster wurde zum Advent eine besondere Installation umgesetzt: Ein schwebender Adventkranz aus vier großformatigen, festlich gestalteten Laternen bildet einen markanten Blickfang am Traunsee.

An jedem Sonntag im Advent wird eine weitere Laterne entzündet. Die Installation stellt eine moderne Interpretation des traditionellen Adventkranzes dar und verbindet regionales Brauchtum mit zeitgemäßer Gestaltung im öffentlichen Raum. Die vier Laternen stehen für die Adventswochen und symbolisieren Licht und Zusammenhalt in der Vorweihnachtszeit.

Bürgermeister Martin Pelzer betont die Bedeutung des Projekts für die Gemeinde: „Mit der Adventinstallation auf der Seebühne setzen wir ein sichtbares Zeichen für gelebte Tradition in moderner Form. Gleichzeitig wird der öffentliche Raum am See auch in der Winterzeit attraktiv gestaltet.“

Die mobile Seebühne ist Teil eines LEADER-Projekts und wurde teilweise mit Fördermitteln der Europäischen Union finanziert. Kooperationspartner sind die Gemeinden Altmünster, Traunkirchen und Gmunden.