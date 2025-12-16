Verzaubern von der vorweihnachtlichen Atmosphäre ließen sich die Mitglieder vom Pensionistenverband Altmünster beim Adventmarkt auf dem in unseren Breiten eher unbekannten Schloss Katzenstein in Kirchdorf am Inn.

Bereits in der Kastanienallee liegt der Duft von Glühwein, Punsch und kulinarischen Leckereien in der Luft. Das gesamte Gelände und alle Gebäude sind weihnachtlich geschmückt, Laternen erhellen die Wege und Plätze. Über 100 Aussteller bieten ihre Produkte aus verschiedenstem Kunsthandwerk sowie Kräuter- und Naturprodukte an und fertigen diese zum Teil auch direkt vor Ort an. Kitsch, Firlefanz und Klumpert sucht man in Katzenberg vergeblich.

Von den Ausstellern in der Allee geht es in die Pferdestallungen, in die Gewölbe des Schlosskellers und in den 1. Stock des Wirtschaftsgebäudes, wo weitere Kunsthandwerksstände auf einen warten. Einigen Künstlern kann man bei der Herstellung ihrer Produkte über die Schulter schauen. Zum Verweilen und Aufwärmen laden sowohl das Schlosscafé im Kaminzimmer als auch das Turmcafé ein. Leckere regionale Köstlichkeiten findet man im Schlossinnenhof als auch im Wirtschaftshof. Auch ein kleiner Streichelzoo mit Alpakas zog nicht nur die Kinder, sondern auch die Senioren magisch an. Musikalisch umrahmt wird der Markt mit vielen Chören und Musikgruppen.

Als es nach Einbruch der Dunkelheit wieder heimwärts ging, konnte man im Autobus fast eine besinnliche, vorweihnachtliche Stimmung spüren.