In Seewalchen am Attersee hat sich am Donnerstag ein 53-jähriger Arbeiter am Morgen bei Bauarbeiten schwer verletzt. Er geriet mit dem rechten Unterschenkel in eine laufende Betonsäge. Der Mann musste ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht werden.

Unfall beim Heben einer Stahlplatte

Am 4. Dezember 2025 gegen 7:35 Uhr hob der 53-jährige Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck eine Schwerlast-Stahlplatte an. Beim anschließenden Zurücktreten geriet er mit dem rechten Unterschenkel in eine unmittelbar dahinter abgestellte, laufende Betonsäge.

Der Mann wurde am Unterschenkel unbestimmten Grades verletzt. Die Rettung brachte den Verletzten in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck.

Quelle LPD OÖ