Mittwochvormittag wurden mehrere Feuerwehren zu einem Verkehrsunfall mit Personenrettung nach Wegleiten alarmiert. Ein Auto blieb nach einem Überschlag am Dach liegen.

Alarmierung am Heiligen Abend

Am Mittwoch, dem 24. Dezember 2025, wurden um 11:17 Uhr die Feuerwehren Wegleiten, Neukirchen an der Vöckla und Pichl zu einem Verkehrsunfall mit Personenrettung nach Wegleiten alarmiert. Bereits während der Anfahrt erhielten die Einsatzkräfte die Information, dass sich keine Person mehr im verunfallten Pkw befand.

Fahrzeug lag auf dem Dach

Der Pkw kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Da keine Personen eingeklemmt waren, war eine Unterstützung durch die Feuerwehren Neukirchen an der Vöckla und Pichl nicht mehr erforderlich. Diese konnten den Einsatz daraufhin beenden. Die Feuerwehr Wegleiten sicherte die Unfallstelle ab, regelte den Verkehr und wartete auf das Eintreffen des Abschleppdienstes. In weiterer Folge unterstützten die Einsatzkräfte bei der Bergung des Fahrzeugs.

Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz abgeschlossen und die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Wegleiten wiederhergestellt werden.

Quelle und Fotos: FF Wegleiten