Ein kurio­ser Vor­fall sorg­te am frü­hen Sonn­tag­mor­gen in Neu­kir­chen im Bezirk Vöck­la­bruck für einen Feu­er­wehr­ein­satz. Ein Hotel­gast hat­te sich nackt aus sei­nem Zim­mer aus­ge­sperrt und lös­te kur­zer­hand einen Brand­alarm aus.

Alarm am frühen Morgen

Am 17. August 2025 um 05:58 Uhr wur­den die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Neu­kir­chen, die FF Redl sowie die BTF Braue­rei Zipf zu einem Beher­ber­gungs­be­trieb alar­miert. Der Aus­lö­ser: Ein betä­tig­ter Brandmeldetaster.

Nackter Auslöser des Einsatzes

Beim Ein­tref­fen der ers­ten Feu­er­wehr­kräf­te lief den Ein­satz­kräf­ten bereits ein Hotel­gast im Adams­kos­tüm ent­ge­gen. Der Mann hat­te sich ver­se­hent­lich nackt aus sei­nem Zim­mer aus­ge­sperrt und betä­tig­te in sei­ner Not den Brand­mel­de­tas­ter, um wie­der Zutritt zu erlangen.

Schnelle Hilfe durch die Feuerwehr

Die Ein­satz­kräf­te hal­fen dem unge­wöhn­li­chen „Not­fall­pa­ti­en­ten“, sodass er wie­der in sein Zim­mer zurück­keh­ren konn­te. Ein Brand lag nicht vor.

Quel­le: FF Neukirchen