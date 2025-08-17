Ein kurioser Vorfall sorgte am frühen Sonntagmorgen in Neukirchen im Bezirk Vöcklabruck für einen Feuerwehreinsatz. Ein Hotelgast hatte sich nackt aus seinem Zimmer ausgesperrt und löste kurzerhand einen Brandalarm aus.
Alarm am frühen Morgen
Am 17. August 2025 um 05:58 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Neukirchen, die FF Redl sowie die BTF Brauerei Zipf zu einem Beherbergungsbetrieb alarmiert. Der Auslöser: Ein betätigter Brandmeldetaster.
Nackter Auslöser des Einsatzes
Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte lief den Einsatzkräften bereits ein Hotelgast im Adamskostüm entgegen. Der Mann hatte sich versehentlich nackt aus seinem Zimmer ausgesperrt und betätigte in seiner Not den Brandmeldetaster, um wieder Zutritt zu erlangen.
Schnelle Hilfe durch die Feuerwehr
Die Einsatzkräfte halfen dem ungewöhnlichen „Notfallpatienten“, sodass er wieder in sein Zimmer zurückkehren konnte. Ein Brand lag nicht vor.
Quelle: FF Neukirchen
