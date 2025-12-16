Vor dem dritten Adventsonntag hat sich im Turnerheim die Gemeinschaft der Vereinsmitglieder zur Julfeier eingefunden. Mit einem Vortrag der Turnerjugendmusik zu Beginn, konnte Obmann Gernot Gföllner viele Vereinsangehörige begrüßen. Mit Mundartgedichten von Renate Pöllmann, dem Singkreis, einem Saitenmusik Quartett, Gedanken zur Wintersonnenwende und der Julrede „warum wir die Wintersonnenwende feiern“ war ein abwechslungsreiches Programm für die Feierstunde zusammengestellt worden. Dabei wurden viele Lieder gemeinsam gesungen, bevor die Julfeier mit „Å ganze Weil..“ und den Andachtsjodler beendet wurde.
Schreibe einen Kommentar