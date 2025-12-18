Samstag, 17. Jänner 2026, 19:30 Uhr im ALFA Laakirchen – Steyrermühl

Die bekannte Burgschauspielerin Birgit Minichmayr liest Texte des Schriftstellers und Widerstandskämpfers Jean Améry, der als Überlebender der NS-Zeit über Schuld, Erinnerung und Menschlichkeit schreibt. Seine Worte sind ehrlich, tiefgehend und erschütternd – sie regen zum Nachdenken an und bleiben im Gedächtnis.

Musikalisch begleitet wird der Abend vom österreichischen Quintett Tango de Salón, das mit Geige, Klavier, Gitarre, Bandoneon und Bass gefühlvolle und mitreißende Tangoklänge spielt. Die Musik stammt vom jüdisch-ukrainischen Komponisten Efim Yourist und verbindet Konzertreife mit Leidenschaft. Kritiker beschreiben ihren Stil als „voller Sehnsucht, Erotik und Feuer“ – ein Wechselspiel aus Melancholie und Lebensfreude. So entsteht ein Abend, der Literatur und Musik auf besondere Weise verbindet, Erinnerungen wachruft und Emotionen weckt – berührend, eindrucksvoll und unvergesslich.

Eine Veranstaltung in Kooperation mit den Salzkammergut Festwochen Gmunden

