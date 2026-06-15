Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Laakirchen zu einem Brand eines Hochstandes alarmiert. Durch das rasche Eingreifen von Mitarbeitern einer nahegelegenen Firma konnte eine Ausbreitung des Feuers auf umliegende Bäume verhindert werden.

Mitarbeiter entdecken Brand rechtzeitig

Das Betriebspersonal einer angrenzenden Firma bemerkte den Entstehungsbrand und setzte umgehend den Notruf ab. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr wurden erste Löschmaßnahmen mit einem Handfeuerlöscher durchgeführt.

Feuerwehr löscht Brand rasch ab

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Brandherd in einem am Waldrand gelegenen Hochstand lokalisiert werden. Die Feuerwehr brachte das Feuer rasch unter Kontrolle und unterstützte die Polizei bei der Aufnahme des Brandgeschehens.

Nachlöscharbeiten mit Wärmebildkamera

Im Anschluss wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt. Mithilfe einer Wärmebildkamera kontrollierten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich auf mögliche Glutnester. Danach konnte der Einsatz beendet werden.