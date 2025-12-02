Unter dem Motto “Radeln für den guten Zweck” lud die Radlobby Vöcklabruck Anfang November zur bereits vierten Auflage des beliebten “Charity Cycling Event” in den Delta-Sportpark ein, um gemeinsam für das Mobile Palliativteam Salzkammergut in die Pedale zu treten.

18 Teams aus Wirtschaft, Politik, Sozialarbeit und Radsport traten an, um in den sechs Stunden Fahrzeit möglichst viele Kilometer abzuspulen. Dabei kamen bei insgesamt 4033 gefahrenen Kilometern 6.500 € für das Mobile Palliativteam Salzkammergut zusammen. Sehr zur Freude der Geschäftsführerin Lisa Buchegger: “Wir bedanken uns herzlich bei der Radlobby Vöcklabruck, allen teilnehmenden Teams, den Sponsoren und dem Delta Sportpark für das Bereitstellen der Location. Für uns ist das Event eine großartige Unterstützung.”

“Das Event beflügelt und zeigt eindrucksvoll, was gemeinsam alles möglich ist. Gleichzeitig ist es ein riesiger Motivationsschub, für unsere Arbeit für ein fahrrad- und fußgängerfreundliches Vöcklabruck.”, freut sich Alexander Six Sprecher der Radlobby Vöcklabruck.

Gefahrene Kilometer: 4.033 km

Gesammelte Summe: 6.500 €