Unter diesem Motte veranstaltete der ARBÖ Ortsclub Gmunden mit dem Verein „Fahrer für Kinder“ am 22. und 23.12.2025 einen Charity Glühweinstand, dessen Gewinn dem Verein „Fahrer für Kinder“ zu Gute kommt. Und zur Freude der Veranstalter waren viele Freunde, Bekannte, ARBÖ Mitglieder und Angehörige gekommen, haben konsumiert und gespendet und sich ausgezeichnet bei guter Verköstigung unterhalten. Als eine besondere Überraschung zur Freude der Kids kam am 23.12.2025 das Christkind im Schlitten auf einem LKW und verteilte leckeren Lebkuchen. Mit jeder Konsumation haben die Besucher die Arbeit des Verein Fahrer für Kinder unterstützt. Mit den gespendeten und eingenommenen Geldern werden Therapien und Therapiemittel für Kinder, die im Alltag besondere Unterstützung brauchen gefördert.

Das Motto lautet 100% Herz, 100% Ehrenamt und 100% Sinn. Beide Vereine haben in der Zwischenzeit richtige Freundschaft geschlossen und die Zusammenarbeit bei Veranstaltungen klappt wie am Schnürchen. Mit dem Besuch beim Charity Glühweinstand haben Sie liebe Besucher richtig Gutes getan und Großes bewirkt.

In diesem Sinne herzlichen Dank und ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2026 mit viel Gesundheit und bitte ohne „Ausrutscher und Gur(t)e Fahrt Ihr ARBÖ ORTSCLUB Gmunden und der Verein „Fahrer für Kinder“.