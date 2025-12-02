Der SV Vöcklabruck darf jubeln: Beim Central European Countries Junior Multinations (CECJM) am 29. und 30. November 2025 in Sopron sorgte Nachwuchstalent Daniel Leitner für ein sportliches Feuerwerk. Der 14-Jährige lieferte nicht nur internationale Spitzenleistungen ab, sondern schrieb mit neuen Rekorden österreichische und oberösterreichische Schwimmgeschichte. Er zeigte, dass er zu den stärksten Jugendlichen Mitteleuropas gehört – und setzte gleich mehrere Glanzpunkte, die weit über diesen Wettkampf hinausreichen.

OÖ und Ö Rekord: Daniel schwimmt schon am ersten Tag zu Silber über 100 m Freistil

Gleich am ersten Wettkampftag setzte Daniel Leitner ein kräftiges Ausrufezeichen: In hervorragenden 53,53 Sekunden holte er Silber über 100 m Freistil – und das in neuem österreichischen Altersklassenrekord (AK14).

Damit löste Daniel nach 12 Jahren Felix Nussbaumer (Vienna Aquatic SC) ab und unterbot dessen Bestmarke um beeindruckende 0,8 Sekunden. Seine Zeit bedeutet zugleich OÖ-Rekord in der AK14 und (!) AK15. In der AK15 verdrängte er damit den heutigen Landestrainer Daniel Wartner (ASV Linz) von der Bestmarke, die seit 17 Jahren Bestand hatte.

Mit dieser Spitzenleistung erreichte Daniel zudem das Limit für das Multinations Meeting in Ljubljana im Juli 2026. Hervorzuheben: Seine Zeit war sogar schneller als sein erst eine Woche zuvor erzielter Kurzbahn-OÖ-Rekord – obwohl Kurzbahnzeiten üblicherweise schneller sind als Langbahnzeiten.

Auch in den Staffeln zeigte Daniel am ersten Tag starke Leistungen:

4×100 m Lagen Herren (Rang 6) – Freistil-Schlussschwimmer – inoffiziell erneut schneller als bei seinem Rekordlauf (Staffelzeiten nicht rekordfähig)

– Freistil-Schlussschwimmer – inoffiziell erneut schneller als bei seinem Rekordlauf (Staffelzeiten nicht rekordfähig) 4×200 m Freistil Herren (Rang 8) – Startschwimmer

Bronze über 50 m Freistil und weitere Bestzeiten am zweiten Tag

Auch am 30. November bestätigte Daniel seine Topform. In einem spannenden Rennen über 50 m Freistil erkämpfte er sich die Bronzemedaille und verbesserte seine persönliche Bestleistung. Offizielle österreichische oder oberösterreichische Rekorde werden in dieser Altersklasse für die 50-m-Strecke zwar nicht geführt, doch die Leistung ist dennoch ein Highlight des Wettkampftages.

Über 200 m Freistil schwamm Daniel auf Rang 10 und stellte ebenfalls eine neue persönliche Bestzeit auf – nur 0,6 Sekunden fehlten auf den OÖ-Rekord.

In den Staffeln war Daniel erneut eine wertvolle Stütze für das österreichische Team:

4×100 m Lagen mixed (Rang 5) – Freistil-Schlussschwimmer, erneut knapp an seiner Rekordzeit vom Vortag

– Freistil-Schlussschwimmer, erneut knapp an seiner Rekordzeit vom Vortag 4×100 m Freistil Herren (Rang 7) – Startschwimmer

Starker Auftritt im Nationalteam

Wir als SV Vöcklabruck sind stolz auf die beeindruckenden Leistungen von Daniel. Er präsentierte sich beim CECJM 2025 als einer der stärksten Schwimmer seines Jahrgangs im internationalen Vergleich und setzte sowohl mit Rekorden als auch mit Teamgeist klare Ausrufezeichen für seine weitere sportliche Karriere.

Herzliche Gratulation, Daniel – weiter so!