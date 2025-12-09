Die Cam4Dent Sharks bleiben ungeschlagen auf der Siegesstraße. Am Montag 8.12.2025 trafen die Gmundner Haie in der MUKI Eisarena auf ATSE Graz, die zuletzt steigende Tendenz aufwiesen. Vorweg: Die Sharks siegten auch bei diesem Meisterschaftsspiel Nummer 8 mit einem 4:0 in einem schnellen, körperbetonten Eishockeyspiel.

Es gab aber auch ein tolles Treffen mit Urgesteinen der Shark Geschichte. Den Puckeinwurf machte der Obmann der Sharks Günter Kail und kein geringerer als Josef CHABRON, damaliger tschechischer Starstürmer der Traunsee Sharks der auch im tschechischen Nationalteam eingesetzt war und in Gmunden den Eishockeysport ab 1984 so richtig in Aufschwung brachte. Josef Chabron erzielte damals in 14 Meisterschaftsspielen 98 Tore! Beim heutigen Puckeinwurf gab es ein kräftiges HAPPY BIRTHDAY zum 70. Geburtstag für ihn. Dazu gratulierten auch der damalige Teamchef Robert Rastinger, einer der ältesten Fans Walter Oberleitner und auch Gerhard Holleis, der damals die Eismaschine lenkte. Auch der Präsident des OÖ Eishockeyverbandes Christian „Ladi“ Ladberg und VizeBgm Wolfgang Schlair konnte unter den Gästen begrüßt werden.

Ebenso ein Highlight war in der ersten Drittelpause eine Modellhubschrauber Vorführung des Modellflugclubs IKARUS Ohlsdorf mit Gabriel Grundner, der mit seinen 13 Jahren Junior-Weltmeister 2025 wurde und bereits dreifach Gewinner des Österreich Pokals ist. Mit dabei war auch Pilot Florian Neuner mit seinem 3D-Heli der ebenfalls äußerst erfolgreich ist. Die beiden Piloten boten eine faszinierende Flugshow, wohl einzigartig in der MUKI Eisarena und mit tosendem Applaus des Publikums wurde ihnen und dem Vereinsvorstand zum 25 Jahre Jubiläum gratuliert.

Aber das Wichtigste des Tages war ja das 8. Meisterschaftsspiel der Cam4Dent Sharks Gmunden gegen ATSE Graz. Bereits 9 Sekunden nach Anpfiff klingelte es erstmals im Kasten der Gäste, als Ian Motil ein perfektes Zuspiel von Patrik Raffal zum 1:0 verwandelte. Das weckte so richtig den gewohnten Kampfgeist der Grazer und es entwickelte sich ein rassiges, körperbetontes Eishockeymatch auf sehr hohem Niveau. Bis zur 38. Spielminute waren aber die beiden Torleute Tobias Windhofer bei den Sharks und Florian Zeugswetter nicht zu bezwingen. Die Sharks in Unterzahl zeigten ein perfektes Powerplay Killing und Fabian Richter erkämpfte sich den Puck, zog mit Bastian Szieber in Richtung Grazer Tor. Der Assist von Richter kam optimal bei Bastian Szieber an und es stand 2:0 für die Haie. Das Spiel der Sharks wurde dynamischer und es taten sich mehrere Chancen auf. In Minute 45:46 gab es eine Wiederholung des 2. Treffer. Wieder war das Duo Fabian Richter und Bastian Szieber am Eis. Fabian Richter bediente wieder Bastian Szieber mit der Hartgummischeibe und der bezwang den Grazer Goali zum 3:0. Mit dem 4:0 durch Elias Koller nach Assist von Basti Szieber und Dominik Stöttner war auch Spiel Nummer 8 mit dem 8. Sieg der Sharks besiegelt. Spieler des Tages war wohl Shark Goali Tobias Windhofer, der mit 31 Saves den Kasten der Hais rein hielt! Die CAM4Dent Sharks Gmunden liegen nach wie vor mit 23 Punkten aus 8 Spielen auf Platz 1 der Tabelle, gefolgt von KSV Kapfenberg mit 16 Punkten aus 7 Spielen, 3. ATSE Graz mit 11 Punkten aus 10 Spielen, Platz 4 WEV Wien mit 10 Punkten aus 8 Spielen und Schlusslicht HDK Maribor/Slowenien mit 3 Punkten aus 9 Spielen.

Headcoach Gregor Baumgartner zum Spiel: „Das erste Drittel entsprach nicht meinen Vorstellungen und Vorgaben, dies habe ich auch in der Drittelpause in der Kabine kundgetan, in Folge lief es immer besser und der 4:0 Sieg war doch verdient erkämpft. Gratuliere meiner Mannschaft, aber auch nach 8 Siegen hat sicher Hochmut keinen Platz und wir werden weiter an unserer Performance arbeiten. Die Richtung für den Einzug in das Playoff der ÖEL stimmt!“

Vorschau: Am Samstag 13.12.2025 folgt für die Sharks das Auswärtsspiel gegen HDK Maribor/Slowenien und am Sonntag 21.12.2025 dann das „Weihnachtsspiel“ in der MUKI Eisarena Gmunden gegen den WEV Wien. Mit einem Doppelspiel am Samstag 27.12.2025 auswärts gegen ATSE Graz und am Sonntag 28.12.2025 mit dem Heimspiel in der MUKI Eisarena Gmunden gegen HDK Maribor/Slowenien wird das Eishockeyjahr 2025 beendet.