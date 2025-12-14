Wie erwartet war es am Samstag 13.12.2025 beim Auswärtsmatch der Cam4Dent Sharks Gmunden gegen HDK Maribor/Slowenien in der ÖEL Westgruppe keine „gmahte Wiesn“. Von Beginn an entwickelte sich eine harte und körperbetonte Partie. Es sollte bei Maribor eine Revanche auf die 6:1 Niederlage in Gmunden werden. Das Heimteam präsentierte sich deutlich stabiler als zuletzt und machte es den Sharks über weite Strecken schwer, klare Torchancen zu kreieren. In der 14. Spielminute war es dann doch soweit. Ein ideales Zuspiel von Patrick Gaffal konnte von Fabian Richter zum 0:1 für die Sharks verwertet werden. Nur zwei Minuten später war es Hubert Berger, der den Assist von Andre Flatscher zum 0:2 im Tor der Gastgeber versenkte. Mit dem 1:2 Anschlusstreffer durch Adi Drnda in der 28. Spielminute nahm das Spiel nochmals mehr Fahrt auf. Dennoch bewahrte das Team der Sharks um Coach Gregor Baumgartner die Ruhe und setzte die taktischen Vorgaben konsequent um. Es dauerte aber bis zur 56 Spielminute in der Paul Pirklbauer den Puck ideal auf Huber Berger abspielte und der netzte eiskalt zum 1:3 ein. Den Schlusspunkt setzte dann Andre Flatscher, der den Assist von Hubert Berger zum Endstand von 1:4 für die Cam4Dent Sharks Gmunden im Tor der Gastgeber platzierte.

Head Coach Gregor Baumgartner nach dem Spiel: „Entscheidend war einmal mehr die geschlossene Mannschaftsleistung, gepaart mit hoher Laufbereitschaft und defensiver Disziplin. Eine tadellose Leistung lieferte auch Tobias Windhofer im Tor der Sharks, der nur einmal von 29 Torschüssen den Puck ins Tor passieren lassen musste. Es war das erwartet intensive Spiel von Maribor, aber meine Mannschaft hat Geduld bewiesen und so auch den verdienten 1:4 Sieg eingefahren, zu dem ich auch herzlich gratuliere!“.

Mit diesem Erfolg bleiben die Cam4Dent Sharks ungeschlagen an der Tabellenspitze mit derzeit 26 Punkten aus 9 Spielen, gefolgt vom KSV Kängurus Kapfenberg mit 19 Punkten aus 8 Begegnungen und ATSE Graz mit 11 Punkten aus 11 Spielen. Die Mission Titelverteidigung für die Sharks verläuft weiterhin nach Plan.

In der kommenden Woche (ACHTUNG) Sonntag 21.12.2025 mit Spielbeginn 18:30 Uhr empfangen die Cam4Dent Sharks Gmunden in der MUKI Eisarena Gmunden den WEV Wien, der mit 10 Punkten aus 8 Begegnungen auf Platz 4 der Tabelle liegt. Zum Advent-Heimspiel gegen den WEV erwartet die Besucher ein ganz besonderes Erlebnis: Wir feiern die erste Rauhnacht mit einem Besuch der Viechtauer Schiachperchten! Also auf in das Haifischbecken Gmunden, das gesamte SHARK Team freut sich auf ihre treuen Fans!