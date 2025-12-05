Die WKO Bad Ischl lud zu einem Weihnachtspunsch für Ein-Personen-Unternehmen ins Grand Hotel Elisabeth. Unter dem Motto „Keine Mitarbeiter:innen – keine Weihnachtsfeier? Feiern wir gemeinsam …“ nutzten rund 60 EPU die Gelegenheit in lockerer Atmosphäre zum gemeinsamen Austausch. Mit Steuertipps unterm Christbaum sorgte Steuerberater Stefan Schmaranzer für so manche vorweihnachtliche Bescherung. Das Grand Hotel Elisabeth bot dabei den perfekten Rahmen für anregende Gespräche und neue Kontakte. „Wir möchten Ein-Personen-Unternehmen Räume bieten, in denen Beziehungen entstehen können, sowohl auf beruflicher als auch auf persönlicher Ebene“, so Organisator Andreas Promberger von der WKO Bad Ischl. Dies gelang bei diesem Weihnachtspunsch bestens.
Schreibe einen Kommentar