In Gmunden standen am Abend des Stefanitages Einsatzkräfte von fünf Feuerwehren sowie zahlreiche Polizeikräfte bei der Suche nach einer abgängigen Person im Einsatz.

Seit mehreren Stunden galt eine Frau aus einem Pflege- und Betreuungszentrum in Gmunden als abgängig. Die Frau war bereits mehrmals abgängig, aufgrund der Außentemperaturen um minus fünf Grad Celsius war dennoch Eile geboten, so wurden neben mehreren Polizeikräften auch Einsatzkräfte von fünf Feuerwehren zur Suchaktion alarmiert. Die Einsatzkräfte suchten einen weitläufigen Bereich mit mehreren Drohnen nach der Abgängigen ab, zudem waren mehrere Fußtrupps der Feuerwehr unterwegs, um den Nahbereich der Einrichtung abzusuchen. Nach mehrstündiger Suche konnte die Abgängige von Einsatzkräften der Polizei dann soweit wohlauf gefunden werden.