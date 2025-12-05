Am 1. Adventsonntag traf sich die Bauernschaft von Gmunden wieder zum traditionellen „Bratwürstel-Essen“. Auf Einladung von Bürgermeister Stefan Krapf und Bauernbund-Obfrau Gusti Thallinger fand das gemütliche Beisammensein im Gasthaus Hois‘n statt.

Im feierlichen Rahmen wurden Frau Pauline Buchinger und ihr Gatte Anton Buchinger, vielen besser bekannt als „Engelbauer“, für ihre 60-jährige Mitgliedschaft im Bauernbund geehrt. Besonderer Dank galt Pauline Buchinger für ihr jahrelanges Engagement als Ortsbäuerin. Ebenso wurde Anton Buchinger für seine 36-jährige Tätigkeit als Gemeinderat sowie für seinen langjährigen Einsatz als Bauernbundobmann mit großem Lob und Anerkennung gewürdigt.

Der Bratwürstelsonntag erwies sich insgesamt wieder als äußerst gelungener Nachmittag, der nicht nur den Zusammenhalt innerhalb der bäuerlichen Gemeinschaft stärkte, sondern auch den Austausch zwischen den Landwirten und den Vertretern der Gemeinde förderte.