Gmunden, 27. November 2025 – Mit der Gleichenfeier des neuen Stern-Centers setzt die Stern-Gruppe ein sichtbares Zeichen für Zukunftsorientierung, Innovationskraft und regionale Wertschöpfung. Der moderne Neubau in der Bahnhofsstraße wird von der Stern Services GmbH realisiert und markiert eine bedeutende Investition in die Region: Über 8 Millionen Euro fließen in ein nachhaltiges, energieeffizientes Gebäude, das künftig rund 90 Mitarbeiter:innen der Stern-Gruppe sowie von Stern & Hafferl Verkehr einen modernen Arbeitsplatz bieten wird.

350 m² Raum für Austausch und neue Ideen

Das Stern-Center überzeugt nicht nur architektonisch, sondern auch funktional: 350 m² Begegnungszonen fördern Austausch, Zusammenarbeit und die Entwicklung neuer Ideen. Davon profitieren auch die Kunden: das neue Stern-Center punktet mit offenen, serviceorientierten Bereichen, kürzerer Wege und umweltfreundlicher Erreichbarkeit mit der Traunseetram. Die unmittelbare Nähe zu bestehenden Unternehmen der Stern-Gruppe – darunter die GEG Gmunden – stärkt zusätzlich die interne Vernetzung und das Miteinander.

„Wir stellen seit über 140 Jahren den Mensch in den Mittelpunkt unseres Handelns. Mit dem neuen Stern-Center schaffen wir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Umfeld, das modernes Arbeiten, Wohlfühlen und Nachhaltigkeit vereint. Diese Investition zeigt einmal mehr, wie wichtig es uns ist, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt und wir Verantwortung für die Menschen übernehmen, die täglich zum Erfolg der Stern-Gruppe beitragen“, betont Karl Neumann, CEO der Stern-Gruppe.

Starkes Bekenntnis

Der Neubau wird als Niedrig-Energiegebäude errichtet und setzt auf CO₂-Einsparung und energieeffiziente Haustechnik. Auch im Bereich Mobilität zeigt das Projekt Zukunftsgeist: Die optimale Anbindung – unter anderem durch die Traunseetram – sorgt für eine klimafreundliche und komfortable Erreichbarkeit.

Günter Neumann, Geschäftsführer von Stern & Hafferl Verkehr, unterstreicht die Bedeutung des Projekts: „Das Stern-Center ist ein klares Bekenntnis zur Region und zu den Menschen, die hier leben und arbeiten. Es wird ein Ort sein, an dem moderne Mobilität, technologischer Fortschritt und Zusammenarbeit täglich spürbar werden. Wir freuen uns darauf, gemeinsam einen zukunftsweisenden Arbeits- und Begegnungsraum zu gestalten.“

Bauzeit und Ausblick

Der Start der Bauarbeiten war im Mai dieses Jahres, die Fertigstellung wird Anfang 2027 erwartet. Ein besonderer Dank geht an die Tochterfirmen Stern & Hafferl Bau und GEG Gmunden für die hervorragende Zusammenarbeit und den zügigen Baufortschritt. Ihr gemeinsamer Einsatz macht sichtbar, wie stark die Stern-Gruppe sich über Unternehmensgrenzen hinweg vernetzt und gemeinsam Zukunft gestaltet.

Über die Stern-Gruppe

Seit 1883 ist die Unternehmensgruppe mit Sitz in Gmunden ein prägender Wirtschaftsfaktor über die Grenzen des Salzkammergutes hinaus. Der moderne Mobilitäts- und Technologiekonzern ist in fünf Kompetenzfeldern tätig: Verkehr, Schifffahrt, Bau, Elektro- und Gebäudetechnik und Betonfertigteile.

Detaillierte Informationen unter www.stern.at