Am Silvestertag (Mittwoch, 31. Dezember) findet auf dem Rathausplatz der diesjährige Silvesterrummel statt. Das Programm beginnt um 10 Uhr mit einem Standlmarkt, von 10.30 bis 11.30 Uhr spielt die Stadtkapelle Gmunden zum Platzkonzert auf. Um 11.45 Uhr erfolgt der Einmarsch der Kirchhamer Prangerschützen, der Musikkapelle Kirchham und des Traditionscorps Gmunden IR.42. Den Abschluss bildet von 13 bis 14 Uhr ein Platzkonzert mit der Werkskapelle Laufen Gmunden-Engelhof.

Ebenfalls um 10 Uhr fällt bei der Schillerlinde der Startschuss zum Silvesterlauf 2025. Für die Läuferinnen und Läufer geht es anschließend über einen 4,8 Kilometer langen Kurs entlang der Esplanade mit Blick auf den Traunsee, rund um das Landschloss Ort in den Toscanapark und zurück ins Ziel. Startnummernausgabe ist ab 8.30 Uhr im Start-Ziel-Bereich. Nachmeldungen sind bis kurz vor dem Start möglich. Für alle, die es ins Ziel schaffen, gibt es eine Finisher-Medaille. Infos und Anmeldung im Internet auf florosportevents.at