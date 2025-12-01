Am 29. und 30.11.2025 fand im Cumberland Wildpark Grünau der bekannte „Adventmarkt im Wildpark“ statt. Bereits am Samstag war der Besuch ausgezeichnet, am Sonntag dann war der Ansturm aus allen Himmelsrichtungen und Bezirken Oberösterreichs über allen Erwartungen. Der Wettergott meinte es auch gut und die doch winterliche Stimmung mit der weißen Landschaft trug ebenfalls zur Adventstimmung bei. Nach einem Rundgang durch die vielen Aussteller samt „Genussmeile“ war natürlich auch ein Spaziergang durch den Wildpark angesagt. Es ist immer wieder ein Erlebnis die Wildtiere aus der Nähe zu beobachten. Besonders die „Showeinlagen“ des Fischotters, der unter und über dem Eis sein Können zur Schau stellte, war faszinierend. Zum Abschluss gehörte natürlich auch ein Paar Bratwürstel am Bratwürstelsonntag, die hervorragend schmeckten. Das erste Adventwochenende war somit erfolgreich abgeschlossen!