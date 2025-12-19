Vöcklabruck. Jazz, der rockt und groovt: Frödl bei den thursdays4jazz im OKH. Ohne Worte, aber mit umso mehr musikalischer Eloquenz, entführt Frödl das Publikum in eine Welt, in der Jazz und Rock eine harmonische Liaison eingehen. Die Band, bestehend aus Diz Schrödl (Gitarre), Dieter Stemmer (Keys), Nico Fedrigo (Bass Sax) und Urge Kirchner (Drums), präsentiert eine Performance, die durch kompositorische Finesse und kreative Soli besticht.

Das Konzert beginnt um 19:30 Uhr, Einlass ist um 19:00 Uhr. Der Eintritt beträgt 17 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Abendkassa.

Tickets und weitere Infos: www.okh.or.at/programm