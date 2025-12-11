Montag, 29., und Dienstag, 30. Dezember 2025, 19:30 Uhr im Festsaal der Landesmusikschule Laakirchen
Das traditionelle Konzert zum Jahresausklang im Festsaal der Landesmusikschule Laakirchen findet heuer gleich zweimal statt: Am Mo, 29., und Di, 30.12.2025, lädt das Große Salonorchester der Lehrkräfte der Landesmusikschule zu einem Abend mit Ohrwürmern u.a. von Johann Strauß, Franz Lehar und Georges Bizet, daneben werden auch Erstaufführungen zu hören sein. Als Gesangssolisten treten Veronika Pointner-Waldl (Sopran) und Wilhelm Zelch (Bariton und Gesamtleitung) in zahlreichen Duetten und Solostücken auf, auf die Besucher wartet dabei so manche Überraschung. Kartenvorverkauf in der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Laakirchen Tel.: (07613) 86 44 DW 311-313
