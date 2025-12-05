LAAKIRCHEN. Auch 2026 bietet die Stadtgemeinde Laakirchen wieder ein vielseitiges Kulturabo an – zum attraktiven Gesamtpreis von € 140,- und damit rund 20 % günstiger als der Einzelkartenkauf.

Mit dem Laakirchner Kulturabo kann man über das gesamte Jahr verteilt abwechslungsreiche Kulturabende genießen. Es deckt das gesamte Kulturjahr 2026 ab, ist übertragbar, bietet fixe Sitzplätze und eignet sich damit hervorragend als Geschenk für Kulturbegeisterte – oder um sich selbst regelmäßig kulturelle Highlights zu gönnen.

Kulturelle Zusammenarbeit

Unter dem bewährten Leitspruch „Kultur durch Vielfalt“ gestaltet die Stadtgemeinde Laakirchen ihr gesamtes Jahresprogramm. Unterschiedliche Genres, Stilrichtungen und künstlerische Herangehensweisen finden ebenso Platz wie die enge Kooperation mit zahlreichen Kulturvereinen, die maßgeblich dazu beiträgt, Laakirchen als lebendigen und offenen Ort kultureller Begegnung zu stärken.

Eine wesentliche Rolle spielt die erfolgreiche Partnerschaft mit den Salzkammergut Festwochen Gmunden. Die langjährige Zusammenarbeit bündelt organisatorische Kompetenz, fachliches Know-how und kreative Impulse und ermöglicht Kulturangebote, die in dieser Form nur durch diese Kooperation entstehen können. Sie trägt nachhaltig zur Stärkung des regionalen Kulturlebens bei.

Weitere Informationen zum gesamten Kulturprogramm der Stadt sind jederzeit auf der Homepage der Stadtgemeinde unter www.laakirchen.at abrufbar.

Die Veranstaltungen im Kulturabo 2026

Schneeberger & Bakanic Quartett – „Bella Via“

Do., 29. Jänner 2026 · Kulturzentrum ALFA

Eine gemeinsame Veranstaltung der Stadtgemeinde Laakirchen und der Salzkammergut Festwochen Gmunden

Gitarrist Diknu Schneeberger, Akkordeonspieler Christian Bakanic, Martin Heinzle (Kontrabass) und Julian Wohlmuth (Rhythmusgitarre) entführen das Publikum auf eine musikalische Reise von den Alpen über Italien bis in ferne Länder. Tango, Gypsy-Jazz, Balkan- und Weltmusik verschmelzen zu einem energiegeladenen Abend voller Virtuosität und Gefühl.

„KUNST“ von Yasmina Reza – szenische Lesung

mit Christoph Grissemann, Manuel Rubey & Robert Stachel

Do., 9. April 2026 · Kulturzentrum ALFA

Eine gemeinsame Veranstaltung der Stadtgemeinde Laakirchen und der Salzkammergut Festwochen Gmunden

Yasmina Rezas vielfach ausgezeichnete Komödie stellt eine langjährige Freundschaft auf die Probe – ausgelöst durch ein einziges weißes Gemälde. Grissemann, Rubey und Stachel interpretieren den Stoff mit scharfem Timing, feiner Ironie und großer Spielfreude. Ein Abend voller intelligenter Pointen, präziser Beobachtungen und hochkomischer Momente.

Faltenradio – „Überschall“

Di., 15. September 2026 · Pfarrkirche Laakirchen

Das Ensemble Faltenradio zählt zu den originellsten Formationen der österreichischen Musikszene. Mit Klarinetten, Bassklarinette und Steirischer Harmonika erzeugen die vier Musiker ein Klangbild voller Virtuosität, Humor und spielerischer Freiheit. Im Jubiläumsprogramm „Überschall“ treffen Volksmusik, Klassik, Jazz und Improvisation aufeinander – überraschend, wendig und mitreißend.

Stephan Zinner – Musikkabarett

„Der Teufel, das Mädchen, der Blues & Ich“

Begleitet von Peter Pichler

Mi., 7. Oktober 2026 · Kulturzentrum ALFA

Stephan Zinner begibt sich mit viel Humor und musikalischem Gespür auf eine Reise zu den Wurzeln des Blues – vom Mississippi-Delta bis nach Oberbayern. Mit feiner Beobachtungsgabe erzählt er von Alltag, Zweifel, Arbeit und Liebe. Ein Abend voller Charme, Spielfreude und Geschichten, begleitet vom Musiker Peter Pichler.

Bernhard Viktorin – „Irgendwas mit Menschen“

Do., 26. November 2026 · Kulturzentrum ALFA

Der mehrfach ausgezeichnete Kabarett-Newcomer widmet sich mit Witz, Selbstironie und musikalischen Einlagen den großen und kleinen Fragen des modernen Lebens: Generationenkonflikte, digitale Routinen, Ernährung, Klima und Partnersuche. Viktorin zählt zu den spannendsten jungen Stimmen der Kabarettszene – ein idealer Vertreter der Laakirchner Tradition, Talente früh auf die Bühne zu holen.

Abo-Verkaufsstart

Das Kulturabo 2026 ist ab 10. Dezember zum Preis von € 140,- erhältlich – 20 % günstiger als der Einzelkartenpreis.

Kontakt & Ticketverkauf

Abteilung Kultur und Generationen

Telefon: 07613 / 86 44 – Durchwahl 311 bis 313

E-Mail: tickets@laakirchen.ooe.gv.at