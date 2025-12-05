Nach 2-monatiger Vorbereitung konnten am 21. November 2025 19 Kameraden der FF-Atzbach zur Leistungsprüfung für das Branddienstabzeichen antreten. Alle Kameraden konnten diese Prüfung erfolgreich ablegen und insgesamt 14 Abzeichen in Silber und 5 in Bronze erreichen.

Bei dieser Prüfung werden verschiedene Szenarien, wie etwa ein Flüssigkeits- oder ein Zimmerbrand simuliert, welche von der Feuerwehr zur Gänze abgearbeitet werden müssen, um für den Ernstfall genauestens für alle Situationen gewappnet zu sein.

Wir möchten uns vor allem bei Martin Stumpfl bedanken, welcher die gesamte Übungsvorbereitung sowie auch die Abnahme perfekt durchorganisiert hat.