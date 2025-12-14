Am 12.12. hat Fridays for Future Vöcklabruck ein Lichtermeer in Vöcklabruck anlässlich des 10 jährigen Pariser Klimaabkommen organisiert. Vor 10 Jahren wurde mit dem Pariser Klimaabkommen ein Versprechen an die Zukunft junger Menschen gemacht. Doch nicht nur dieses Versprechen oder das 1,5 Grad-Ziel werden aktuell nicht eingehalten, sondern auch die Verantwortung gegenüber der Zukunft von uns jungen Menschen. Wir fragen uns, was bleibt von diesem Abkommen, wenn Weltklimakonferenzen zum Spielplatz fossiler Machenschaften werden und die Politik unzureichende Ergebnisse beschließt, die unser aller Existenz bedrohen und selbst die kaum einhalten kann? Wir haben uns zusammengetroffen um zu zeigen, dass JETZT der Zeitpunkt ist um Verantwortung zu übernehmen. Mit unserem Demozug sind wir durch Vöcklabruck gezogen und konnten hoffnungsvolle Momente erzeugen.