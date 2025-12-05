Wenn der Nikolaus kommt, bringt er traditionell seine Gehilfen mit, meistens handelt es sich dabei um Krampusse. So war es auch am Gemeindeplatz in Altmünster, wo am Abend des 3. Dezember zahlreiche Kinder vor dem Gemeindeamt versammelt waren, um den heiligen Nikolaus willkommen zu heißen. Bei seiner Ankunft wurde der Nikolaus von zwei Perchten begleitet, die jedoch harmlos auftraten und die braven Kinder mit Geschenken erfreuten.

Der stimmungsvolle Abend wurde von den Mitgliedern der Taurus Pass organisiert. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt dem SOS Kinderdorf zugute. Die Altmünsterer Pass zählt insgesamt 30 Mitglieder, darunter 16 Maskenträger. Die Leitung der Gruppe liegt bei Obmann Christian Schallmeiner.

Nachdem die Kinder ihre Gaben erhalten hatten, verwandelte sich das Ortszentrum in eine spektakuläre „Höllenshow“. Sprecher Christian Pumberger bedankte sich zunächst bei den Sponsoren und sprach anschließend eindringliche und mahnende Worte an die Besucher: „Bitte die Perchten niemals an den Hörnern ziehen, dies kann sehr schwere Verletzungen verursachen!“

Den Auftakt machte die „Taurus Pass“, gefolgt von der „Traunstoa Pass“ und den „Aurachtaler Bergteifön“. Musik und Feuer sorgten für ein beeindruckendes Spektakel und zogen hunderte Besucher in ihren Bann. Unter den rund 50 Perchten befanden sich auch zwei Nachwuchsperchten, die im jugendlichen Alter von sieben Jahren bereits beim Lauf mitmachen durften. Der jüngste und kleinste Percht war Matthias, mit seinen sieben Jahren, der sichtlich Spaß an der Veranstaltung hatte.

Nach dem Lauf mischten sich die teilnehmenden Perchten unter das Publikum und standen für Fotosessions zur Verfügung. So fand ein „höllisch beschaulicher“ Abend im Zentrum von Altmünster seinen Abschluss.