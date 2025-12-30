Am 8. Dezember 2025 verwandelte sich das neue Musikheim der Werkskapelle Laufen in eine festliche Weihnachtsbühne: Es wurde liebevoll dekoriert, die Stühle rückten zusammen – und schon füllte sich der Raum mit erwartungsvollen Kindern, Familien und Vereinsmitgliedern. Der Höhepunkt ließ nicht lange auf sich warten: Der Nikolaus persönlich stattete einen Besuch ab und hatte für alle jungen Musikerinnen und Musiker, die an diesem Nachmittag aufgetreten sind, ein kleines Sackerl als Dankeschön mitgebracht.

Musikalische Vielfalt von Blockflöte bis Jugendorchester

Den musikalischen Auftakt gestalteten die Kinder des Jugendorchesters, unterstützt von einigen erwachsenen Musiker:innen aus dem Verein. Unter der musikalischen Leitung von Michi Gassenbauer präsentierten sie in weihnachtlichen Outfits unter anderem Melodien aus dem „Nussknacker“ sowie „All I Want for Christmas“. Besonders aufregend war der Nachmittag für unsere 15 Blockflötenkinder: Für viele von ihnen war es der allererste Auftritt überhaupt – und sie meisterten ihn mit Bravour vor Nikolaus, Vereinsgemeinschaft und den zahlreich erschienenen Eltern, Geschwistern und Großeltern. Auch vier Jungmusiker:innen in Ausbildung nutzten die Gelegenheit, ihr Können zu zeigen und trugen mit ihren Beiträgen zum abwechslungsreichen Programm bei.

Im Anschluss an die musikalischen Darbietungen lud die Werkskapelle zum gemütlichen Ausklang mit Punsch, Brötchen und Keksen ein.

Köstliche Keksrezepte von Laufentenclub-Maskottchen Lotti

Ein besonderes Projekt gab es heuer auch im Laufenten-Jugendclub: Das neue Keksbuch „Lottis Adventbackstube – Keksrezepte für die Weihnachtszeit“ ist erschienen und kann weiterhin um 15 € pro Stück erworben werden. Der gesamte Erlös kommt der Jugendarbeit zugute. Bestellungen sind jederzeit unter jugendreferat@wk-laufen.at möglich.

Neue Gesichter herzlich willkommen

Im Laufenten-Jugendclub finden regelmäßig musikalische Nachmittage statt. Auch mit Blockflötenunterricht und Jugendorchester werden die „Laufenten“ in ihrer musikalischen Entwicklung gefördert und erleben von Beginn an ein starkes Vereinsgefühl. Die Werkskapelle freut sich immer über Nachwuchs – egal ob im Laufentenclub, bei den Blockflöten, im Jugend- oder im Vereinsorchester. Wer Lust hat, Teil unserer musikalischen Gemeinschaft zu werden, ist jederzeit herzlich eingeladen.

Der nächste Laufenten-Nachmittag findet am 16. Jänner 2026 um 14:30 Uhr statt, anschließend um 16:30 Uhr der Jugendclub (ab 10 Jahren bzw. für Jugendorchesterkinder). Alle Termine und Infos sind online unter www.wk-laufen.at verfügbar. Fragen und Anmeldungen zum Laufenten-Jugendprogramm gerne an Jugendreferentin Tanja Schobesberger (0650 57 00 685, jugendreferat@wk-laufen.at) richten.