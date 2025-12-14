Am Samstag, dem 6. Dezember 2025, fand in der Tennishalle Rottenbrunner in Steyr die Oberösterreichische Tennislandesmeisterschaft für Amputierte statt. Dieses Ereignis wurde von Gerda Wechsler-Hauer, der neuen Präsidentin des OÖ. Behindertsportverbandes, feierlich eröffnet und stellte einen bedeutenden Meilenstein in der Förderung und Sichtbarkeit des Behindertensports dar.

Spannende Wettbewerbe

Die Meisterschaft bot spannende und ausgeglichene Matches, die sowohl für die Spieler als auch für die Zuschauer packend waren. Es war beeindruckend zu sehen, wie die Teilnehmer trotz ihrer Herausforderungen auf dem Platz ihr Bestes gaben und um den Titel kämpften.

Die Gewinner

Das Doppelteam Erwin Langbauer und Erwin Leibetseder vom UBSV Attnang/Vöcklabruck setzte sich als Sieger durch. Ihre herausragende Leistung und Teamarbeit führten sie an die Spitze des Wettbewerbs.

Hier die Ergebnisse der besten vier Teams:

Erwin Langbauer / Erwin Leibetseder – UBSV Attnang/Vöcklabruck Manfred Eisenknapp / Gerhard Jagsch – UBSV Attnang/Vöcklabruck / ASKÖ SV Franckviertel Andreas Reiter / Christian Kröhn – UBSV Attnang/Vöcklabruck Werner Motz / Georg Bauer – UBSV Attnang/Vöcklabruck

Dank an die Organisatoren

Ein großer Dank gilt Erwin Langbauer für die Organisation der Meisterschaft in der Tennishalle Rottenbrunner sowie Manfred Eisenknapp für die Planung und Koordination des Events. Ohne ihren Einsatz wäre diese erfolgreiche Veranstaltung nicht möglich gewesen.