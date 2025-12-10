Der Schützenverein ASKÖ Gmunden veranstaltet auch im kommenden Jahr wieder die offene Gmundner Meisterschaft mit dem Luftgewehr – und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die Veranstaltung auf Ihrer Website vor dem Bewerb ankündigen könnten.

Hier finden Sie die aktuellen Veranstaltungsinformationen (Hard Facts):

Wann:

Mittwoch, 08. April bis Freitag, 10. April 2026

jeweils von 17:00 bis 22:00 Uhr / freitags ab 14:00 Uhr

(Siegerehrung: Samstag, 11. April um 14:00 Uhr)

Wo:

Schützenverein ASKÖ Gmunden

Schlachthausgasse 7a, 4810 Gmunden

Wer:

Teilnahmeberechtigt sind alle Mitarbeiter:innen, Firmeninhaber:innen und Mitglieder von Betrieben, Ämtern, Institutionen und Vereinen aus Gmunden und Umgebung.

Keine Vorkenntnisse nötig – jede:r kann mitmachen!

Wie:

Geschossen wird mit Vereinsgewehren – in 3er-Teams, wobei max. eine aktive Schützin bzw. ein aktiver Schütze pro Team erlaubt ist.

Im Nenngeld sind drei 10er-Serien enthalten. Wer nach 30 Schuss auf den Geschmack kommt, kann beliebig viele Serien nachkaufen.

Gewertet wird die beste Serie. Zu gewinnen gibt es tolle Preise des Gmundner Gewerbes sowie Sonderpreise für den besten Einzelschuss und die beste Schützin/den besten Schützen.

Anmeldung:

📝 Zur Online-Anmeldung: https://www.schuetzen-gmunden.at/gmundner-meisterschaft/

Auch Spontan-Anmeldungen sind jederzeit vor Ort möglich.