In Gmunden stand die Feuerwehr am Freitagabend zeitgleich zu einer Suchaktion bei einer Personenrettung im Einsatz.

Die Einsatzkräfte mussten zur Unterstützung des Rettungsdienstes anrücken, um eine Person nach notärztlicher Erstversorgung in einer Mehrparteienhauswohnung möglichst patientenschonend mittels Drehleiter zu retten. Weil aus medizinischen Gründen ein Abtransport nur liegend möglich war, wurde die Person mittels Drehleiter vom Balkon heruntergehoben und dort dann an das Team des Rettungsfahrzeuges für den Weitertransport ins Klinikum übergeben.

Bildquelle: laumat/Matthias Lauber