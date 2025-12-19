Vöcklabruck. Das OKH lädt zu einer philosophischen Auseinandersetzung ein. Gemeinsam mit der renommierten Philosophin Lisz Hirn ergründen wir das Thema Kinderwunsch und die Entscheidung, kinderfrei zu bleiben. Dieser Abend verspricht einen offenen Austausch über Entscheidungsfreiheiten, Verantwortung und ethische Dimensionen von Lebensentscheidungen. Ein Dialog, der unterschiedliche Lebensentwürfe würdigt und zur Reflexion einlädt.
weitere Termine dieser Reihe:
* 22.02.2026, Uhrzeit tba – Philosophische Matinée – Auf ein Wort: Feminismus heute. Quo vadis?
* 08.03.2026, 18:00 bis 20:00 Uhr – Philosophische Soirée – Auf ein Wort: Romantische Liebe. Ein Mythos unserer Zeit? mit Gast Josef Hermann
* 19.04.2026, 10:00 bis 12:00 Uhr – Philosophische Matinée – Auf ein Wort: Krieg und Frieden. Denken in unsicheren Zeiten
* 31.05.2026, 10:00 bis 12:00 Uhr – Philosophische Matinée – Auf ein Wort: Urlaub vom Ich. Über Muße. Flucht und Freiheit
Schreibe einen Kommentar