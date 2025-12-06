Auch in diesem Jahr stellen mehrere Mitarbeiterinnen der Marktgemeinde Altmünster ihre Freizeit zur Verfügung, um an zwei Abenden im Dezember Besucher am Gemeindevorplatz mit wärmenden Getränken und köstlichen Schmankerln zu bewirten. Darüber hinaus gibt es heuer vier zusätzliche Termine, an denen die Raiffeisenbank Salzkammergut (Standort Altmünster), das Team Martin Pelzer (ÖVP) und die Landjugend Altmünster die Bewirtung übernehmen. Die freiwilligen Spenden für Speisen und Getränke kommen wie gewohnt dem Hilfsfonds der Marktgemeinde zugute, der Menschen in akuten Notlagen in Altmünster, Neukirchen und Reindlmühl unterstützt.

„In den vergangenen drei Jahren hat die Aktion großen Zuspruch aus der Bevölkerung erfahren. Ich danke allen freiwilligen Helfern herzlich für ihren Einsatz. Durch eure Unterstützung können wir die Adventabende am Gemeindevorplatz bereichern und gleichzeitig Bürgern in Not wirksam helfen“, betont Bürgermeister Martin Pelzer. Angeboten werden unter anderem Punsch, Glühwein, hausgemachte Kekse, Kuchen sowie eine Auswahl an pikanten Broten.

Die Termine an denen die Aktion von jeweils 17:00 – 21:00 Uhr stattfindet:

Mittwoch, 10. Dezember; Donnerstag, 11. Dezember & Freitag, 12. Dezember 2025

Mittwoch, 16. Dezember; Donnerstag, 17. Dezember & Freitag, 18. Dezember 2025

Sollten Sie sich aktuell in einer finanziellen Notlage befinden, steht Ihnen Eva Situk vom Sozialreferat für ein vertrauliches Gespräch zur Verfügung: 07612 / 87 611-229.