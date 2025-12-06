LAAKIRCHEN. Mehrfachen Grund zum Feiern gibt es derzeit in den Laakirchner Kindergärten: Im Kindergarten Reintal freut man sich über die gelungene Sanierung, der Kindergarten Danzermühl beging sein 25-jähriges Bestehen.

Vor über dreißig Jahren wurde der bis dahin einstöckige Kindergarten Reintal um einen Oberstock ergänzt, um der steigenden Nachfrage nach Kindergartenplätzen zu entsprechen. Nach der Erdgeschoß-Sanierung im Jahr 2014 war es nun dringend an der Zeit, auch den ersten Stock zu erneuern und den Ansprüchen der heutigen Pädagogik anzupassen.

Da die Maßnahmen während des laufenden Betriebes umgesetzt wurden – vieles davon in den Ferien, dauerte der Umbau drei Jahre. Umso größer ist nun bei Kindern und Pädagoginnen die Freude über das gelungene Ergebnis: Im zeitgemäß umstrukturierten Obergeschoss finden neben zwei Gruppenräumen ein Bewegungsraum, ein Speiseraum und zwei Waschräume Platz. Dazu kommt ein großer Vorraum mit zwei Garderoben, der auch für Spielangebote genutzt werden kann, sowie ein Personal- und Therapieraum.

Für Begeisterung bei den Kindern sorgen die Bewegungsschienen im Bewegungsraum, die vom Schaukeln bis zum Klettern vielfältige Möglichkeiten zum Spielen, Toben und Lernen bieten. Der neue Speiseraum wird nicht nur fürs Mittagessen, sondern auch für den „Gesunden Kochtag“ der Kindergartengruppen genutzt. Ein großer Spielteppich im Vorraum kann gruppenübergreifend genutzt werden und bietet Platz für kreative Spiel-Ideen. Der Personalraum wird nicht nur für die pädagogische Vorbereitungsarbeit, sondern auch für Therapieangebote (z.B. Logopädie) verwendet.

„Besonders wichtig waren uns die geräuschdämmenden Maßnahmen. Sie zeigen uns, dass unserem Arbeitgeber sowohl das Wohlbefinden der Kinder als auch die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Herzen liegt“, so Kindergartenleiterin Bianca Spitzer. Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger betont die Bedeutung eines zukunftsorientierten Angebots für die jüngsten Gemeindebürger: „Der Stadtgemeinde Laakirchen ist es ein großes Anliegen, in allen unseren Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen ein Umfeld zu schaffen, in dem die Kinder Erfahrungen sammeln und mit Freude lernen können.“

Neben dem nun sanierten Kindergarten Reintal gehören zu diesem Bildungsangebot auch Kindergarten und Krabbelstube Laakirchen, Kindergarten Steyrermühl, Krabbelnest Steyrermühl sowie Kindergarten und Krabbelstube Danzermühl. Dieser wurde im Oktober 2000 eröffnet und feierte kürzlich das 25-jährige Bestehen, geleitet wird er seit Herbst von Karin Schafelner.