Eine schwere Frontalkollision in Bad Goisern sorgte für einen größeren Einsatz der Rettungskräfte.

Gegen Mittag des 30. Dezember 2025 wurde die FF Bad Goisern zusammen mit weiteren Feuerwehren des Pflichtbereichs Bad Ischl zu einem Verkehrsunfall auf der B 145 in Lauffen alarmiert.

FF Bad Goisern

Bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen waren zwei Fahrzeuge frontal zusammengeprallt, entgegen der Erstmeldung waren gottlob keine Insassen in den Unfallfahrzeugen eingeklemmt.

Mehrere Verletzte mussten vom Rettungsdienst und Notarzt erstversorgt werden. Seitens der FF Bad Goisern (Kommando- und Rüstlöschfahrzeug) wurde die Unfallstelle abgesichert und ein Brandschutz sichergestellt.

FF Bad Goisern

Die weiteren Aufräum- und Bergearbeiten erfolgten durch die Feuerwehren Bad Ischl und Lauffen in Zusammenarbeit mit einem Abschleppunternehmen. Die längere Totalsperre der vielbefahrenen B 145 hatte umfangreiche Stauungen in beide Richtungen zur Folge.

Quelle: FF Bad Goisern