Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späten Silvesternachmittag auf der B145 Salzkammergutstraße in Gmunden ereignet. Ein Auto und ein Streifenwagen der Polizei kollidierten frontal.

Aus noch unbekannten Gründen kam es am späten Mittwochnachmittag auf der B145 Salzkammergutstraße beim Knoten Gmunden Zentrum in Gmunden zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Auto und ein Streifenwagen der Polizei frontal kollidiert sind. Ein weiterer PKW war offensichtlich noch leicht in den Unfall verwickelt.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Die Einsatzkräfte zweier Feuerwehren wurden zur Personenrettung nach einem Verkehrsunfall alarmiert, ebenso ein größeres Aufgebot des Rettungsdienstes samt zweier Notarztteams. Die Verletzten waren zum Glück nicht unmittelbar in den Unfallfahrzeugen eingeklemmt.

Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Rettung der Verletzten aus den Unfallwracks. Zwei Personen wurden bei dem Crash schwer, eine Person mittelschwer und drei weitere Personen leicht verletzt. Sie wurden anschließend vor Ort von Sanitäterinnen, Sanitätern und den Teams der Notarzteinsatzfahrzeuge erstversorgt und in weiterer Folge ins Klinikum transportiert.

Totalsperre der B145

Die Kräfte der Feuerwehr unterstützten nach abgeschlossener Unfallaufnahme das verständigte Abschleppunternehmen, banden ausgelaufene Betriebsmittel und führten umfangreiche Aufräumarbeiten durch. Der Verkehr wurde über das Gelände des Einkaufszentrums sowie das Stadtgebiet umgeleitet. Die B145 Salzkammergutstraße war für etwa zwei Stunden totalgesperrt.