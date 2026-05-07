Am Mittwochnachmittag musste ein Hubschrauber des Bundesheers nach einem technischen Problem eine Sicherheitslandung im Bereich des Schönbergs in Ebensee am Traunsee durchführen. Die Besatzung blieb unverletzt, das Fluggerät setzte sicher auf.

Der Vorfall ereignete sich während eines Fluges über dem Toten Gebirge. Bei der Agusta Bell 212 zeigte eine Warnleuchte ein technisches Problem an, woraufhin sich die Besatzung zu einer Sicherheitslandung entschloss. Als geeigneter Landeplatz wurde eine Stelle auf der oberösterreichischen Seite des Schönbergs gewählt.

Hubschrauber bleibt über Nacht am Berg

Der Hubschrauber konnte sicher landen und verblieb in weiterer Folge über Nacht am Berg. Eine Wachmannschaft sicherte das Fluggerät. Nach Durchführung notwendiger Reparaturen sowie technischer Überprüfungen soll der Hubschrauber am Donnerstag wieder starten können.

Quelle: LPD OÖ