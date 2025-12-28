Die Cam4Dent Sharks Gmunden mussten am Samstag, 27.12.2025, auswärts bei ATSE Graz eine knappe Niederlage hinnehmen. Nach 60 Minuten und einer torlosen Overtime stand es 3:3, im anschließenden Penaltyschießen setzten sich die Gastgeber mit 4:3 durch.

Am Samstag, 27.12.2025, machte sich das dezimierte Eishockeyteam der Cam4Dent Sharks Gmunden gemeinsam mit dem Betreuerteam auf den Weg nach Graz zur Auswärtspartie gegen ATSE Graz. Der Heimstärke bewusst und mit der „Wut“ der 4:0-Niederlage in Gmunden waren die Sharks bereits auf ein schwieriges Match gefasst. Die Ausfälle von Elias Koller, Ian Motil, Moritz Neurauter, Adrian Rosenberger etc. mussten ebenfalls verkraftet werden.

Der Start in das Spiel war für die Haie schwer und nicht optimal. Der Einsatz einiger junger Spieler, die einen guten Job gemacht haben, war in Ordnung, sie hatten jedoch mit dem Spieltempo einige Probleme. So gingen die Gastgeber durch S. Helm in der 6. Spielminute mit 1:0 in Führung und erhöhten in Minute 12:28 durch N. Zierer auf 2:0. Dies war auch der Pausenstand nach 20 Minuten.

Der zweite Spielabschnitt verlief für die Sharks kontrollierter, und Marc-Andre Dorion konnte zwei sehenswerte Powerplay-Tore in Minute 23 und 36 zum Ausgleich von 2:2 erzielen. Die Partie war wieder offen und zunehmend spannender. Eine „Straf-Auszeit“ bei den Sharks nützte in der 46. Spielminute M. Werke zur neuerlichen Führung von Graz zum 3:2. In der 51. Spielminute folgte ein sehenswerter Alleingang von Simon Huemer, der für die Cam4Dent Sharks Gmunden den erneuten Ausgleich zum 3:3 im Tor der Gastgeber versenken konnte.

Die reguläre Spielzeit war zu Ende, und die folgende Overtime verlief torlos. Das Glück des Tüchtigen im Penaltyschießen hatten schließlich die Grazer mit dem Siegestor zum 4:3 durch F. Murg.

„Wir hatten keinen guten Start ins Spiel. Wir haben einige junge Spieler eingesetzt, die einen guten Job gemacht haben, aber mit dem Tempo etwas zu kämpfen hatten. Mit Fortdauer des Spiels wurden wir besser, konnten aber trotzdem einige gute Chancen nicht nutzen, um das Spiel für uns zu entscheiden. Penaltyschießen braucht halt auch etwas Glück, und das hatten die Gastgeber gepachtet! Im neuen Jahr werden wir wieder voll angreifen“, so Trainer Gregor Baumgartner nach dieser aufregenden Partie.

Die Cam4Dent Sharks Gmunden bleiben mit 27 Punkten an der Tabellenspitze, gefolgt von KSV Kapfenberg mit 24 Punkten, dem WEV Wien mit 17 Punkten auf Platz 3, ATSE Graz mit 16 Punkten auf Platz 4 und Maribor/Slowenien abgeschlagen mit 3 Punkten auf Platz 5.

Das Spiel Sharks Gmunden vs. Maribor/Slowenien am Sonntag, 28.12.2025, wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Für die Sharks geht es am Sonntag, 4.1.2026, nach Kapfenberg und am Dienstag, 6.1.2026, nach Wien zum WEV – zwei Termine, die es in sich haben. Großkampfwochenende dann im Haifischbecken Gmunden: am Samstag, 10.1.2026, Cam4Dent Sharks Gmunden vs. KSV Kapfenberg und am Sonntag, 11.1.2026, gegen HDK Maribor/Slowenien, Spielbeginn jeweils um 18:30 Uhr.

Alle Fans auf in die MUKI Eisarena Gmunden zur Unterstützung der SHARKS! Wir freuen uns auf eine volle Halle! 🦈🏒

Bericht und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS und Pressesprecher der SHARKS