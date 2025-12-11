VÖCKLABRUCK: Anlässlich des Internationalen Tages der Menschenrechte waren Armutsnetzwerk und amnesty youth am 10. Dezember in der Varena mit dem „Menschenwürde-Denkmal“ und einem Infostand in der Varena präsent. „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Solidarität begegnen“ heißt es im Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948 verkündet wurden. „Es braucht uns alle, damit sie wirksam ist. Immer wieder neu“, so die Aktivist:innen.

Es wurden Unterschriften für die Freilassung des Journalisten Zyklon Mocha in Myanmar und für die Unterstützung „Guerreras por la Amazonia“, einer jungen Frauengruppe, die sich in Ecuador gegen das Gas-Abfackeln einsetzt und massiv bedroht wird.