Montagabend wurden die Kameraden der FF Ungenach zu Aufräumarbeiten nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der L1270 auf Höhe der Bankfiliale in Ungenach alarmiert.

FF Ungenach

„Unsere Aufgaben umfassten das Absichern der Unfallstelle, das Binden ausgelaufener Betriebsmittel sowie die Unterstützung bei den Aufräumarbeiten.

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten zwei PKW miteinander. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Die beteiligten Personen wurden durch das Rote Kreuz erstversorgt und anschließend in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.

Wir bedanken uns bei allen eingesetzten Kräften für die gewohnt gute Zusammenarbeit“, so die FF Ungenach.