Am Samstagabend kam es im Bereich Gosauzwang in Hallstatt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw durchbrach ein Brückengeländer und stürzte rund vier Meter tief in den Gosaubach. Die Insassen wurden verletzt.

Fahrzeug durchbricht Brückengeländer

Eine 31-jährige indische Staatsbürgerin aus Deutschland war gegen 20:25 Uhr gemeinsam mit drei weiteren indischen Staatsangehörigen auf der L574 von Hallstatt in Richtung Gosau unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der B166 prallte der Pkw aus bislang unbekannter Ursache gegen ein Brückengeländer, durchschlug dieses und stürzte in den darunterliegenden Gosaubach.

Passanten befreien Insassen

Das Fahrzeug kam im Bachbett zum Stillstand. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnten Passanten die vier Insassen aus dem Unfallfahrzeug befreien. In weiterer Folge rückten zahlreiche Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Notarzt, Polizei sowie den Feuerwehren Hallstatt, St. Agatha und Bad Goisern zur Unfallstelle aus.

Vier Verletzte und aufwendige Bergung

Die 31-jährige Lenkerin sowie ihre 28-jährige, 30-jährige und 32-jährige Mitfahrerin beziehungsweise Mitfahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der medizinischen Erstversorgung wurden sie in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl sowie in das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert. Das Unfallfahrzeug wurde anschließend mithilfe eines Krans aus dem Gosaubach geborgen.

Quelle: LPD OÖ, Feuerwehr Bad Goisern