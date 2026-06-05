In Gmunden wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung, Wasserrettung und Polizei Freitagvormittag zu einer Personenrettung an den Traunsee alarmiert.

Auf Höhe des Toskanaparks musste am frühen Vormittag eine verletzte Person aus dem Traunsee gerettet werden. Der Einsatz von Feuerwehr und Wasserrettung war kurz nach der Alarmierung bereits nicht mehr notwendig, die Person konnte zwischenzeitlich offenbar bereits aus dem See gerettet werden. Eine verletzte Person wurde nach der Versorgung durch den Rettungsdienst in weiterer Folge ins Klinikum eingeliefert.