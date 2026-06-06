Von 12. bis 14. Juni 2026 wird Timelkam zum Zentrum der Blasmusik! Freut euch auf drei Tage voller Musik, Gemeinschaft und unvergesslicher Festmomente.

✨ Marschwertungen der Musikvereine

✨ Kreativer Jugendbewerb

✨ Festakt & Gesamtspiel

✨ Großer Festzug

✨ Frühschoppen mit Spitzenkapellen

✨ Party-Stimmung mit großartigen Bands im Festzelt 🍻🎵

Dazu warten regionale Schmankerl, kühle Getränke und ein Festgelände der kurzen Wege auf euch! 🌭🍺🥨

Ob Musikfan, Vereinsmitglied oder Festliebhaber – dieses Wochenende dürft ihr nicht verpassen! 🙌

📍 Bezirksmusikfest Timelkam

📅 12.–14. Juni 2026