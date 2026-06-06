Von 12. bis 14. Juni 2026 wird Timelkam zum Zentrum der Blasmusik! Freut euch auf drei Tage voller Musik, Gemeinschaft und unvergesslicher Festmomente.
✨ Marschwertungen der Musikvereine
✨ Kreativer Jugendbewerb
✨ Festakt & Gesamtspiel
✨ Großer Festzug
✨ Frühschoppen mit Spitzenkapellen
✨ Party-Stimmung mit großartigen Bands im Festzelt 🍻🎵
Dazu warten regionale Schmankerl, kühle Getränke und ein Festgelände der kurzen Wege auf euch! 🌭🍺🥨
Ob Musikfan, Vereinsmitglied oder Festliebhaber – dieses Wochenende dürft ihr nicht verpassen! 🙌
📍 Bezirksmusikfest Timelkam
📅 12.–14. Juni 2026
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