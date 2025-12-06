Einstimmig wiedergewählt wurde der gesamte Vorstand und Beirat bei der Generalversammlung des Vereins Pro Gmundner Straßenbahn am 20. November 2025. Ihm gehören wesentliche Entscheidungsträger und auch alle Bürgermeister entlang der Traunseetram sowie von Laakirchen an.

Mit Prof. Dr. Herbert Löcker wurde nun einem weiteren Ehrenmitglied in der „Remise 1894“ die Ehrenurkunde durch Langzeit-Obmann Prof. Dipl.-Ing. Otfried Knoll überreicht. Dr. Löcker würdigte in seinen bewegenden Dankesworten das unermüdliche Engagement von Otfried Knoll, der seit der Vereinsgründung 1989 die Geschäfte des Vereins mit sicherer Hand führt. Mit seinem Gespür für das Mögliche und seiner Überzeugungskraft hat Otfried Knoll ganz wesentlich zum Erhalt der Gmundner Straßenbahn und zum Erfolg der heutigen Traunseetram beigetragen. www.gmundner-strassenbahn.at