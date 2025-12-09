Am Nikolaustag war der Wirtschaftsbund Salzkammergut unterwegs, um regionalen Betrieben mit süßen Nikolausgrüßen für ihren täglichen Einsatz zu danken.

In Vorchdorf waren unter anderem WB-Obmann Franz Amering, seine Stellvertreter Matthias Traunbauer und Elke Lumetsberger, Sigrid Schuster (WKO Gmunden) sowie Bezirks-GF Max Attwenger im Rahmen eines Nikolausgrußes in Vorchdorf unterwegs. Sie besuchten die Betriebe Esthofer, Gassenbauer, Pöll und kmb.

Ein besonderes Highlight: Juwelier Gassenbauer erhielt die Top-Handelstrophy der WKO – eine Auszeichnung für herausragende Servicequalität und hochwertige Produkte.

„Oberösterreichs Betriebe stehen unter massivem Kostendruck. Hohe Lohn-, Energie- und Bürokratieaufwände bremsen Investitionen und gefährden Arbeitsplätze“, betont WB-Landesobfrau Doris Hummer. „Zuschüsse für energieintensive Betriebe oder die Flat Tax für Arbeiten in der Pension sind erste Schritte – jetzt braucht es eine spürbare Senkung der Lohnnebenkosten und mehr Leistungsanreize.“

Unsere regionalen Betriebe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Rückgrat der Wirtschaft. Ihr Engagement sichert Arbeitsplätze und Lebensqualität.

WB-Obmann Franz Amering ergänzt: „Im Salzkammergut zählt Zusammenarbeit. Der Erfolg entsteht durch starke Teams, die an einem Strang ziehen. Mit unserer Nikolaus-Aktion wollen wir dieses Miteinander sichtbar machen und all jenen danken, die Tag für Tag zum Erfolg unserer Region beitragen.“