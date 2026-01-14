Am Montagvormittag ist im Skigebiet Feuerkogel in Ebensee am Traunsee ein 14-jähriger Skifahrer tödlich verunglückt. Der Jugendliche war im Zuge eines Winterurlaubes mit zwei Begleitpersonen unterwegs.

Gegen 10:00 Uhr befand sich der 14-Jährige aus Tschechien gemeinsam mit zwei Begleitern auf der Abfahrt Nummer 2. Er fuhr als letzter der Gruppe talwärts.

Absturz ins freie Gelände

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Jugendliche rechts von der präparierten Piste ab und stürzte in freies Gelände. Dabei prallte er gegen einen Felsen und erlitt schwere Verletzungen.

Reanimation erfolglos

Ein zufällig vorbeifahrender Mitarbeiter der Seilbahn setzte umgehend einen Notruf ab und leistete Erste Hilfe.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 14-Jährige noch an der Unfallstelle.

Quelle: LPD OÖ